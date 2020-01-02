«الصحة» تعاملت مع 332 بلاغا عبر «الطوارئ الطبية»

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أن الوزارة تلقت عبر إدارة الطوارئ الطبية 332 بلاغا، وذلك في اليوم الأول من هذا العام الموافق 1 يناير 2020، منها 9 بلاغات تمت الاستجابة لها عبر الإسعاف الجوي.

جاء في مقدمة هذه البلاغات الأمراض الباطنية, حيث بلغ مجموع الحالات 135 بلاغا، فيما تلتها حوادث الطرق 48 بلاغا، و 31 بلاغا لحالات أمراض الجهاز الدوري و23 بلاغا لأمراض الجهاز التنفسي، و 10 بلاغات لحالات السقوط و7 بلاغات فيما يخص أمراض السكر، فيما بلغت عدد الحالات النفسية 3 بلاغات، وحالة واحدة ضمن بلاغات أمراض النساء والولادة، إضافة إلى بلاغات أخرى.

هذا وقد بلغ مجمل سيارات الإسعاف التي تعاملت مع البلاغات خلال اليوم الأول من مطلع هذا العام 118 سيارة.

يذكر أن إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة تتلقي البلاغات على مدار الساعة طوال العام، من خلال منظومة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية كما نقل المتحدث الرسمي إلى جميع العاملين في الوزارة من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين، شكر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وقيادات الوزارة، لما يبذلونه من جهود مخلصة، للقيام بمسؤولياتهم الإنسانية والمهنية أثناء عطله بداية العام الميلادي الجديد.