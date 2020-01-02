وزير الشباب: ضرورة التكاتف الدولي لدحر الإرهاب

اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم الخميس ضرورة تكاتف جميع دول العالم والتعاون فيما بينها لمحاربة الشبكات الارهابية.

واضاف الجبري في تصريح صحفي قبيل مغادرته البلاد متوجها الى القاهرة لحضورالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الارهاب» ان الارهاب يناقض العديد من المبادئ الاساسية والاهداف التي يقوم عليها القانون الدولي الانساني.

وقال ان الاعمال الارهابية لها اثر عميق ومدمر على مستوى المجتمعات والافراد وعلى جميع الدول التكاتف والتعاون لدحر ومحاربة الارهاب الدولي الذي يعد احد اخطر تهديد للسلام والامن الدوليين.

وشدد الجبري على انه “يجب علينا حشد الجهود على جميع الاصعدة بالتعاون مع كل الدول بغية محاربة الشبكات الارهابية”.

واشاد في هذا الصدد بالجهود والترتيبات التي تقوم بها مصر لتنظيم هذا المؤتمر الدولي مؤكدا انها دولة سباقة بمحاربة الارهاب في المنطقة ولها دور كبير في هذا المجال.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة المصرية تقوم بتنظيم مؤتمر «المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الارهاب» في الفترة من 3 الى 7 يناير الجاري.