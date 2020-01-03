سمو الأمير يعزي رئيس المجلس الانتقالي السوداني بضحايا سقوط الطائرة العسكرية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية السودانية سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية السودانية سائلا سموه المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.