العربي يتأهل للمباراة النهائية لبطولة «كأس سمو ولي العهد» للقدم

تأهل نادي العربي الى المباراة النهائية لبطولة «كأس سمو ولي العهد» ال27 لكرة القدم عقب فوزه الصعب على نظيره النصر اليوم الجمعة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة الاولى ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل هدف الفوز والتأهل للعربي في المباراة التي اقيمت على استاد نادي «كاظمة» لاعبه المحترف الليبي السنوسي الهادي في الدقيقة 63 عن طريق ضربة جزاء بعد ان وضعها جميلة بالمقص الايمن لمرمى نادي النصر.

ولعب العربي في الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه علي عتيج في الدقيقة ال82 الا ان النصر لم يتمكن من استثمار هذا النقص بعد ان اضاع عدة فرص لينتظر العربي الفائز من مباراة الكويت وخيطان التي ستقام مساء اليوم لمواجهته في نهائي البطولة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل.