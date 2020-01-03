«الداخلية» تدعو للحذر بسبب الضباب وانعدام الرؤية ببعض المناطق

دعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة المواطنين والمقيمين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب وانعدام الرؤية في بعض المناطق.

وحثت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي قائدي المركبات على عدم التوقف المفاجئ على الطرق لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

واشارت الى ضرورة عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لطلب أي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية داعية مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والاتصال على عمليات خفر السواحل رقم 1880888 عند مواجهة أي حالة طارئة.