النفط الكويتي يرتفع إلى 69.45 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19ر2 دولار ليبلغ 45ر69 دولار في تداولات امس الجمعة مقابل 26ر67 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر امس الجمعة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في العراق مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس الجمعة مرتفعة 35ر2 دولار أو 6ر3 في المئة لتبلغ عند التسوية 60ر68 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50ر69 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 87ر1 دولار أو 1ر3 في المئة لتسجل عند التسوية 05ر63 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل الماضي 2019 عند 09ر64 دولار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» اكدت في وقت سابق امس الجمعة اليوم ان الجيش الامريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابومهدي المهندس.

خ م / ي س ع