السعدون: الارض ستكون غداً في اقرب نقطة إلى الشمس

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان الارض ستكون في اقرب نقطة الى الشمس غدا الاحد وهذه الحالة تسمى «الحضيض الشمسي» مبينا ان مدار الارض حول الشمس سيبعد نحو 147 مليون كيلومتر.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم السبت انه في يوليو المقبل عندما تكون الشمس في ابعد نقطة للارض بما يسمى «اوج» تكون على بعد 152 مليون كيلومتر اي يكون بعدها هذه الايام عن الشمس بفارق 5 ملايين كيلومتر.

واشار الى ان سبب ذلك يعود الى ان شكل مدار الارض «اهليجي» وليس دائريا حول الشمس حيث تارة تكون قريبة كما في يناير وتارة اخرى تكون بعيدة كما يحدث في اول اسبوع من يوليو.

ولفت السعدون الى ان قرب الارض من الشمس ليس له تأثير كبير على درجات الحرارة في الارض حيث تزيد 2ر3 درجة سيليزية «مئوية».

وذكر ان من مظاهر اقتراب الارض من الشمس انها تزيد سرعتها وهي تدور حول الشمس بمقدار 1 كيلومتر في الثانية عما هي في الايام العادية 30 كيلومترا في الثانية وتصبح سرعتها 31 كم في الثانية مبينا ان من يراقب السماء يلاحظ ان سرعة الشمس تكون اسرع في سماء الارض.