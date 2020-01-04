الوزير الجبري يؤكد اهمية دعم الشباب العربي وتطوير مهاراتهم

اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم السبت اهمية دعم دور الشباب العربي من خلال توفير الامكانات وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم باعتبارهم الحاضر الجميل والمستقبل المنشود.

وقال الوزير الجبري في كلمة امام الدورة «64» للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ان الكويت تؤكد حرصها دوما على ضرورة التنسيق والتشاور العربي في مجمل القضايا وتضافر الجهود والتضامن بين الحكومات ووزارات الشباب والرياضة في الدول العربية.

واضاف ان “الهدف من ذلك هو خلق بيئة محفزة تخدم تطلعات وطموح الشباب العربي واشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة وحمايتهم من الارهاب والفكر المتطرف”.

ولفت الى انه في ضوء توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن ضرورة الاهتمام بالشباب ورعايته وتمكينه اطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب وبرعاية مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للشباب».

واوضح الوزير الجبري ان “هذه السياسة معنية بدراسة كافة مجالات واهتمامات الشباب والعقبات التي تعيق طموحهم وابداعاتهم وسبل تذليلها ووسائل تمكينها والاستفادة من قدراتهم”.

واشار الى انه تجسيدا لذلك تم انشاء «المجلس الشبابي» الذي هو مجلس استشاري مكون من 36 شابا كويتيا من الجنسين “للمشاركة والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بفئة الشباب في شتى المجالات واقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بشؤون الشباب.

ونوه في هذا السياق بمقترح مقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم الكويت في اجتماع الدورة ال73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

واوضح ان ذلك بالنظر الى ان الموضوع المقترح «تفعيل المشاركة الشبابية في المجتمع» يدخل ضمن اختصاص مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب معربا عن الامل ان يتم بحثهما ودراستهما وادخالهما حيز التنفيذ وفق الاطر القانونية.

وقال الوزير الجبري ان هذا المقترح يعد بمثابة اطار عام لعمل الهيئات الحكومية بحيث يتم على اساسه اعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتلبية تطلعات وآمال الشباب بكل فئاته واهتماماته.

كما تقدم بمقترح للهيئة العامة للرياضة الكويتية بادراج بعض الموضوعات على جدول اعمال المكتب التنفيذي معربا عن الامل بأن يحوز على موافقة المكتب التنفيذي.

واعرب الوزير الجبري في كلمته عن سعادته لاجتماع المكتب التنفيذي على ارض الكنانة مصر وتحت قبة «بيت العرب» جامعة الدول العربية مثمنا الجهد الكبير المبذول لانجاحه وخروجه بتوصيات تصب في صالح شبابنا وتحقق تطلعاتهم وامانيهم.