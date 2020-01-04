وزير الإعلام: إشادة عربية بمقترح تفعيل المشاركة الشبابية بالمجتمع

قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري ان المقترح الذي قدمته الكويت للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن تفعيل المشاركة الشبابية في المجتمع “حظي باشادة كبيرة”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت في ختام أعمال الدورة ال 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكشف الجبري أن المكتب التنفيذي وافق على المقترح الكويتي وقرر تشكيل لجنة خاصة لمناقشته مبينا أنه تم ترشيح وكيل وزارة الشباب والرياضة ليكون ضمن أعضاء اللجنة لشرح كل تفاصيل المقترح الذي يعنى بهموم الشباب في المنطقة وآمالهم وتطلعاتهم.

وأشار الجبري الى نجاح “السياسة الوطنية للشباب” التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية مؤكدا أن “بنود هذه السياسة لاقت اشادة من الأمم المتحدة وجميع الدول”.

واضاف أنه تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي شرح بنود “السياسة الوطنية للشباب” بالاضافة الى تزويد الدول العربية بنسخ منها للاستفادة من هذه التجربة الكويتية التي تم بالفعل تطبيق بعض بنودها في وزارة الشباب والرياضة.

وكان الوزير الجبري قد أكد في كلمته خلال اجتماع المكتب التنفيذي أهمية دعم دور الشباب العربي من خلال توفير الامكانات والدعم وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم باعتبارهم “حاضرنا الجميل ومستقبلنا المنشود.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتضامن بين الحكومات ووزارات الشباب والرياضة في الدول العربية لخلق بيئة محفزة تخدم تطلعات وطموح الشباب العربي واشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة وحمايتهم من الارهاب والفكر المتطرف.