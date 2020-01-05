«الخطوط الكويتية»: الرحلات إلى «النجف الأشرف» موقوفة منذ 4 أسابيع

ذكرت الخطوط الجوية الكويتية أن رحلاتها إلى مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق، موقوفة منذ أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة وبناء على معايير سلامة التشغيل وسلامة ركابها الكرام وممتلكاتها التي تعمل بموجبها الشركة، وذلك منذ إندلاع أعمال العنف هناك، وسيستمر ذلك التوقف إلى حين إستتباب الأمن من جديد هناك، علمًا بأن النجف الأشرف هو الوجهة الوحيدة التي تشغل إليها الخطوط الجوية الكويتية في العراق.

جاء ذلك في تعقيب لـ”الخطوط الجوية الكويتية” على مايتردد بوسائل التواصل الاجتماعي حول وقف رحلاتها إلى مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق.