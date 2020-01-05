«الجمارك»: بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني.. الأربعاء المقبل

أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن بيع بضاعة عبارة عن، «عدد 2895 كرز سجائر منوعة – عدد 3689 كرز سجائر منوعة – عدد 300 حبة حامل أدوات طعام – عدد 471 طرد بضاعة منوعة – عدد 2 طرد رشاش ماء – عدد 6 طرد بروشات نحاسية – عدد 26 طرد مخدات اسفنجية – عدد 3 طرد إكسسوارات تلفونات – عدد 2 طرد إكسسوارات مكتبية – عدد 23 طرد مواد دعاية – عدد 22 طرد مطبوعات – عدد 2 طرد بروايز – عدد 1 طرد قطع غيار كمبيوتر – عدد 19 طرد ملابس – عدد 1 طرد كراسي إعاقة – عدد 1 طرد أحذية – عدد 1 طرد أكياس فارغة – عدد 1 طرد أدوات رياضية – عدد 1 طرد أغطية – عدد 3 طرد قطع غيار كهربائية – عدد 1 طرد قطع بلاستيك – عدد 1 طرد محافظ – عدد 1 طرد طائرات ورقية – عدد 1 طرد مناشف – عدد 31 طرد قطع غيار – عدد 2 طرد علب فارغة – عدد 3 طرد بلاستيك – عدد 12 طرد قطع غيار حديد – عدد 3 طرد أمتعة شخصية – عدد 1 حاوية 20 قدم مراوح ومواتير لحين وصول الإفراج من الجهات المختصة – عدد 1 حاوية 40 قدم أحبار طابعات لحين وصول الإفراج من الجهات المختصة – عدد 7 حاوية 40 قدم فحم حجري» بالمزاد العلني وذلك في مقر مراقبة بيت المال التابعة للإدارة الكائن عنوانها في الصليبية على الدائري السادس يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الجمارك، “على الراغبين في الشراء الحضور إلى موقع المزاد في التاريخ المحدد”، مع مراعاة شروط البيع التالية:

– للجنة البيع بالمزاد بيع البضاعة على صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب ظروف البيع.

– يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع.

– على الراسي عليه المزاد دفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي-نت K-net فقط، وفقاً لتقدير لجنة البيع بالمزاد.

– على الراسي عليه المزاد إخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال 5 «خمسة» أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أية بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة.

– يحق للإدارة وقف البيع أو تأجيله أو إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأية أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها.

– يجوز للجنة البيع بالمزاد إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه.

– بما أن البضاعة سوف تباع على حالتها كما هي فعلى المزايدين القيام بالمعاينة للتأكد من حالتها وجودتها.