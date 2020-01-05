عبدالله الدماك: مزارعنا قادرة على تعزيز الأمن الغذائي

شدد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك على الدور الكبير للمَزارع ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المطلوبين منها محليا خلال الفترة الحالية، سيما مع مايشهده الوضع الإقليمي المحيط بنا من ظروف غير اعتيادية.

وأضاف الدماك في تصريح صحفي أن المزارع لها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتزويد الجمعيات والأسواق التجارية والشبرات بالمحاصيل النباتية على مدار الساعة، مؤكدا أن زيادة الدعم المخصص لها من قبل الجهات الحكومية هو أبرز مطالب الاتحاد، لضمان عدم المساس بالأمن الغذائي وهجرة المزارعين او حتى بيع مزارعهم، بسبب ضعف الدعم.

وأشار الدماك إلى الفترة الحالية “يناير” تشهد إنتاج نحو 30 محصول زراعي بكثرة في المزارع شمال وجنوب البلاد، أبرزها هو الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل البارد والحار والبطاط والخس البلدي والمدور والزهرة والكوسا، منوها إلى أن هذه الأصناف وغيرها تعتبر أساسية في موائد طعام المستهلكين يوميا.

ونوه الدماك، أن بعض الجمعيات خصّصت ركناً للمزارع الكويتي، كما شدّدت أخرى على ضرورة الشراء المباشر من المزارع والقضاء على الوسطاء، مبينا أن هناك تعاونيات خصصت مناديب لها تحضر يوميا لمزادات شبرات الخضروات والفاكهة، سواء التابعة للاتحاد أو شركة وافر.

وأوضح الدماك أن “الشراء المباشر” من الجمعيات وحضور مناديبها إلى مزادات شبرات الاتحاد، ساهم بشكل كبير في دعم المنتج الكويتي والمزراعين بشكل كبير، مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري بتفعيله وتعميمه على جميع الجمعيات، حيث هناك بعض الأطراف التي لاتزال ترفض وتعارض تنفيذه بسبب وجود بعض المصالح.

وذكر الدماك، أن وجود مندوب أي جمعية في مزادات الاتحاد يضمن حفظ حقوق المزارعين والبيع بأسعار معقولة على المواطنين، بحيث يتم حفظ حقوق الجمعية بوضع 10% كفائدة على أي صنف أو محصول زراعي، وعليه فإن الأسعار تكون متداولة، مؤكدا أنه يقضي على الوسطاء والمحسوبية.

وقال الدماك، أن “ركن المزارع” تم إقراره في عهد الوزيرة هند الصبيح، ولكنه يعتبر منفذ تسويقي للمزارعين وليس حلا شاملا لهمومهم وتطلعاتهم بشأن تسويق وعرض محاصيلهم، مبينا أن عدد المزارعين يصل لنحو 6000 مزارع، في حين تسمح التعاونيات بعرض محاصيل ومنتجات 5 مزارعين في كل جمعية، وبالتالي يصعب إفساح المجال أمام جميع المزارعين.

ولفت الدماك إلى أن دعم الأمن الغذائي يتطلب زيادة دعم المزارع، سيما مع تزايد الكلفة المادية لإنتاج المحاصيل فيها، وارتفاع اجور بعض الخدمات الحكومية المقدمة لها، كالكهرباء والماء.

وبين الدماك، أن الدعم الحكومي الحالي للمزارع لم يتغيّر منذ أعوام أي كما يقال محلك سر، وهو الذي يقاس بمعدل انتاج كل مزرعة على حدة، حيث زاد الإيجار السنوي من 60 دينارا سنويا للمزرعة إلى 327 دينارا، وهو الأمر الذي يتوجب فيه مراعاة ظروف الإنتاج وكلفته على المزارع الكويتي.