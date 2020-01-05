بلدية الأحمدي: تحرير 5 مخالفات تشوين بقيمة مليون دينار

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن إدارة السلامة في بلدية الأحمدي قامت بعدة جولات ميدانية على عدد من الشركات بالمنطقة الجنوبية للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي م. الحميدي المطيري، إن الجولات التى نفذها المفتشين أسفرت عن تحرير 5 مخالفات بقيمة مليون دينار لانتهاء تراخيص التشوين الخاص بتلك الشركات وقيامها باستغلال أراضى تابعة لأملاك الدولة.

وأكد المطيري أن الحملات مستمرة ومكثفة لرصد جميع المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها على الفور بناء على توجيهات الإدارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات والتأكد من كافة التراخيص الممنوحة سواء تراخيص السلامة أو التشوين.

وأختتم المطيري تصريحه مناشداً أصحاب الشركات الالتزام بكافة بكافة اللوائح والأنظمة التى سنتها البلدية والإسراع في استخراج كافة التراخيص اللازمة تجنبا للمخالفة والغرامة.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم التعامل مع الشكوى وفقا للإجراءات المتبعه على الفور.