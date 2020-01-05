‫«التجارة» تحدّد أسعار استقدام العمالة المنزلية‬

‫حدد وزير التجارة والصناعة سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 990 دينارا عن طريق المكتب، و390 دينارا في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة، لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.‬

‫وتعتبر هذه الأسعار هي الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإنجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 على أن يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار، من تاريخ العمل به، ويلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.‬

‫وكان وزير التجارة والصناعة قد مدد العمل بقرار تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية لمدة ستة أشهر منذ أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2019 بسبب عدم استقرار سوق الاستقدام الذي يعاني من نقص في المعروض. جاء قرار التمديد آنذاك بهدف استمرار إحكام سيطرة الوزارة على سوق الاستقدام ومنع المكاتب من رفع الأسعار على المواطنين وكانت الوزارة قد تسلمت عددا من الشكاوى في ما يرتبط بخصوص العمالة المنزلية، وقد كانت الشكاوى في ما يرتبط بزيادة سعر العمالة وقامت الوزارة على رصد أسعار العمالة المنزلية عقب استلام العديد من الشكاوى من مواطنين ومقيمين بالكويت مفادها بتورط عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محاولة لزيادة الأسعار بنحو يتعدى ما حددته الوزارة. وطالب عدد من المواطنين الحكومة بالتحرك لاستقبال مزيد من هذه العمالة من الهند وأندونيسيا وغيرها وذلك من أجل التخفيض من أسعار هذه العمالة بعد ان زادت بالشكل الملحوظ وذلك بسبب أن هذا الصعود الحاد يرهق المواطنين وبنحو خاص من مالكي الدخول المتوسطة.‬