«الداخلية»: جاري ضبط الشخص الذي قاوم رجال الأمن وصعد على الدورية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي المقطع فيديو يتضمن قيام شخص بمقاومة رجال الأمن والصعود فوق الدورية.

وتوضح الإدارة أن بلاغاً ورد الى غرفة العمليات يفيد بقيام شخص بكسر نوافذ المركبات وسرقتها بمواقف احدى الجمعيات التعاونية في محافظة مبارك الكبير، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى مكان البلاغ وتم مشاهدة شخص بمواقف الجمعية بشكل يثير الشك والريبة فتم استيقافه وطلب اثباته الشخصي حيث افاد بأنه لا يحمل اي اثباتات شخصية، وعليه تم الطلب منه ركوب الدورية فقام بمقاومة رجال الامن والصعود فوق الدورية ما تسبب بتجمهر عدد من الاشخاص وقام شخص من المتجمهرين بمساعدته وتمكينه من الهرب.

وأشارت الادارة ان رجال الامن تمكنوا من القبض على من قام بتمكينه من الهرب وتحويله الى جهة الاختصاص وجار ضبط المتهم الرئيسي، وتم تسجيل قضية جناية بحقه حيث قام بكسر نوافذ 3 مركبات وسرقة محتوى مركبتين.