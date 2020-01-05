«اتحاد نقابات القطاع الحكومي» يدعو للتمسك بالوحدة الوطنية

دعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الى التمسك بالوحدة الوطنية والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة في ظل الاوضاع المحيطة.

واكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى حسين العازمي في تصريح صحفي ان الحركة النقابية تراقب عن كثب الاحداث التي تحيط بالمنطقة وتدعوا الى ضرورة تضافر الجهود والاصطفاف وراء القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم.

وشدد العازمي على ضرورة التزام الجميع سواء كانت قوى سياسية او منظمات نقابية او منظمات مجتمع مدني ومواطنين بكل ما يحفظ الوحدة الوطنية.

واكد على ثقة الحركة النقابية في السياسة الكويتية الخارجية في التعامل مع مثل هذه الاوضاع بحنكة واعتدال.