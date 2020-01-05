سمو الأمير يعزي الرئيس الإيطالي بضحايا حادث دهس

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية الصديقة اعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شمالي ايطاليا واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه للضحايا الرحمة والمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث الدهس الذي وقع في شمالي ايطاليا واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.