“السكنية”: الموافقة على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاحد ان مجلس ادارتها وافق على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي في تصريح صحفي ان مشاريع الشراكة عبارة عن فرصتين استثماريتين الاولى في مدينة صباح الاحمد السكنية تم ترسيتها على شركة اجيليتي للمخازن العمومية.

واضافت ان الفرصة الاستثمارية الثانية بمدينة جابر الاحمد السكنية وتم ترسيتها على شركة الأرجان العالمية العقارية.

وبينت بن ناجي ان الفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الاحمد السكنية عبارة عن تطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بمساحة 335ر285ر1 متر مربع.

واشارت الى ان الفرصة الاستثمارية الواقعة بمدينة جابر الاحمد السكنية ستكون عبارة عن تطوير مركز تجاري بمساحة 329ر145 متر مربع والتي من شأنها المساهمة بسد احتياجات اهالي تلك المدن من المساحات التجارية والمكتبية والحرفية والصناعية.

واوضحت ان المؤسسة قد قامت بمخاطبة الشركات الفائزة بهذا الشأن كمستثمرين فائزين لاتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لابرام وثيقة الالتزام مع المستثمرين ووفقا للائحة استثمار المؤسسة ونص المادة «42» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «116» لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.