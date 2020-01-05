سمو رئيس الوزراء: التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة

وجه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاحد الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الاخيرة في المنطقة.

ودعا سمو الشيخ صباح الخالد خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مصغرا القيادات العسكرية والامنية الى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الاثنين.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم عقب الاجتماع الوزاري المصغر برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في اطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الاخيرة في المنطقة.

وذكر المزرم ان الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن مضيفا ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

حضر الاجتماع الوزاري المصغر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الاحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وكبار القيادات الامنية.