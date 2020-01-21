“السكنية” ترفع أولوية التخصيص على قسائم “صباح الأحمد” لنهاية ديسمبر 2019

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع اولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة «صباح الاحمد» السكنية حتى 31 ديسمبر 2019.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء المواطنين الراغبين في التخصيص على المشروع مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه التابعة لها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وقالت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة «جنوب السرة» اضافة الى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.