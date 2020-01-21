الفريق الفني الكويتي الإثيوبي المشترك بشأن “استقدام العمالة” يعقد اجتماعه الأول

عقد الفريق الفني المشترك الكويتي الاثيوبي بشأن استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية اجتماعه الأول وقد ناقش الجانبان مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم واستقدام العمالة المنزلية الاثيوبية مرحبين في التعاون المستمر بين البلدين على كافة الأصعدة.

وقد ترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي عبدالعزيز الحمد فيما ترأس الجانب الاثيوبي كلا من مدير ادارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الاثيوبية السيد بيرهانو جبريل جيلانية والسفير الاثيوبي لدى البلاد عبدالفتاح عبدالله حسن.

وقد شارك في هذا الاجتماع كلا من وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية.