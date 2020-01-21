جمعية «النجاة» توزع مساعدات على 10 آلاف سوري بتركيا

وزعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء مساعدات انسانية على أكثر من عشرة آلاف لاجئ سوري في مدينة «شانلي أورفا» جنوبي تركيا.

وقالت رئيسة الوفد النسائي بالجمعية وضحة البليس لوكالة الأنباء الكويتية ان حملة «دفئا وسلاما» تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها توزيع مساعدات غذائية عاجلة للاجئين السوريين وتنظيم مهرجان لنحو 420 يتيما في تركيا.

وأضافت ان البرنامج شمل أيضا زيارة «مطبخ النجاة الخيرية» التابع للجمعية في «شانلي أورفا» الذي يقدم الوجبات يوميا بالمجان لقرابة 400 لاجئ سوري بتركيا.

وأكدت البليس حرص الجمعية على الاهتمام بالأيتام من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية لهم وتوزيع الكفالات الشهرية التي تبرع بها المحسنون من أهل الخير في الكويت بالإضافة إلى توفير التعليم وتخصيص برامج توعية وتثقيف لهؤلاء الذين يعانون فقد الأبوين أو أحدهما والبعد عن الوطن.