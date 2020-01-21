رئيسا المجلس السيادي والوزراء بالسودان يعلنان عن رغبتهما بزيارة الكويت

اعلن رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اليوم رغبتهما في زيارة الكويت في الفترة المقبلة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير الكويتي في الخرطوم بسام القبندي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية بعد لقائه بالبرهان وحمدوك كلا على حدة بناء على طلبهما انهما اكدا رغبة السودان في تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت في كل المجالات وابلغاه برغبتهما زيارة الكويت ولقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واضاف القبندي ان الزيارة يجري ترتيبها في اقرب وقت عبر القنوات الدبلوماسية متوقعا ان تكون زيارة ناجحة بكل المقاييس وتعكس المستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.