الإطفاء للمتواجدين في البحر:عودوا إلى اليابسة فورًا

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية خلال الساعات القادمة قد تصل سرعتها ﻷكثر من 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية اﻷفقية إلى أقل من 1000 متر على المناطق المكشوفة.

واضافت الأرصاد في تحذيرها الذي وصفته بـ «متوسط الشدة»، أن الرياح تؤدي إلى ارتفاع امواج البحر إلى أكثر من 7 أقدام وتكون مصحوبة بأمطار رعدية متفرقة.

بدورها، ناشدت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين المتواجدين في البحر الى العودة لليابسة فورا.