«الأرصاد» تحذر: رياح نشطة مثيرة للغبار.. والرؤية اﻷفقية إلى أقل من 1000 متر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية خلال الساعات المقبلة قد تصل سرعتها ﻷكثر من 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ومصحوبة بأمطار رعدية متفرقة أحيانا، وتقل معها الرؤية اﻷفقية إلى أقل من 1000 مترعلى المناطق المكشوفة وتؤدي إلى إرتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وإذ أشارت الى ان درجة الحرارة الصغرى تبلغ 15 درجة مئوية، توقعت «الأرصاد» أن يكون الطقس ليلا باردا وغائما جزئيا ليلا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كيلومترا في الساعة.