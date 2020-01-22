بلدية الفروانية: إحالة 18 بائع متجول للجهات المعنية.. ومصادرة 6 لوريات من الخضروات

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية ضمن الحملات الميدانية التي تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع بجليب الشيوخ، حيث نفذت حملة شاملة أشتملت على مداهمة الاسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين ورفع السيارات المهملة على الدائري السادس.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملة التي نفذها المفتشون على الأسواق العشوائية تؤكد على تواصل الحملات الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولا للإبعاد الإداري من قبل الجهات المعنية، مبينا بانه تم ضبط 18 بائع متجول ومخالفتهم وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقم .

وأضاف الخرينج، أنه تمت مصادرة حمولة 6 لوريات من الخضراوات والفواكه والملابس والآثاث المستعمل، لافتاً إلى أنه تم رفع 20 سيارة مهملة وإرسالها لموقع الحجز ووضع 163 ملصق على سيارات مهملة تهميداً لرفعها بمجرد إنتهاء المدة القانونية للملصقات.

وشدد الخرينج على مفتشي الإدارة بتكثيف الحملات والتعامل الفوري مع كافة الشكاوي الواردة سواء عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي او من المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر، أن الحملة شارك فيها كل من مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج ورئيس النوبة «أ» ناصر العرادة، رئيس النوبة «ج» عبدالعزيز الوهيدة ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبدالشافي.