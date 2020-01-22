«الخطوط الكويتية» الناقل الرسمي لمعرض «هوريكا الكويت» 2020

رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض “هوريكا الكويت” 2020 في دورته التاسعة والذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 22 يناير 2020 في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، بصفتها الناقل الرسمي للمشاركين ولزوار المعرض ومحكمو مسابقات الطهي الشهيرة والطهاة المشاركين وذلك من خارج دولة الكويت، هذا وافتتح المعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السيد/ يوسف عبدالحميد الجاسم، والوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام يوسف مصطفى ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مدير عام شركة ليدرز جروب نبيلة العنجري، وعدد من السفراء والديبلوماسيين ومدراء الفنادق، كما تم خلال المعرض تكريم الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد/ يوسف عبدالحميد الجاسم على رعايتها ودعمها للمعرض.

بالاضافة إلى ذلك، شاركت الخطوط الجوية الكويتية بجناح خاص خلال المعرض يعرض أحدث ما تقدمه الشركة من خدمات لعملائها الكرام، كذلك مواد تعريفية عن تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وآخر انجازاتها، كما زار الجناح عدد كبير من رواد المعرض الذين أثنوا بدورهم على خدمات الشركة خصوصاً في الفترة الاخيرة والتي استطاعت أن تحقق عدداً من الانجازات والتصنيفات العالمية في تلبية احتياجات عملائها الأعزاء.

ويعد معرض “هوريكا الكويت” 2020، والذي تنظمة شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والضيافة بمشاركة نخبة من الشركات الغذائية وشركات التجهيزات ذات الطبيعة الفندقية ومجموعة من المتخصصين من داخل وخارج الكويت، حيث يعتبر فرصة للشركات المشاركة لخلق فرص تجارية جديدة ومواكبة التوجهات الحديثة وتطورات السوق في قطاع الضيافة.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: “تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض هوريكا الكويت 2020، لحرصها التام على التواجد في مثل تلك المعارض التي تبرز دور دولة الكويت في قطاع السياحة والضيافة والتجهيزات الغذائية ويجعلها مركزاً تجارياً اقليمياً جاذباً يحتضن مثل تلك الفعاليات ويحسن من صورة وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية وكوننا الناقل الوطني لدولة الكويت فيشرفنا رعاية لتلك الفعالية ودعمها كناقل رسمي لها”.

وأضاف العنزي: “معرض هوريكا الكويت 2020 يجمع تحت سقفه نخبة من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية المتميزة بقطاع الضيافة، ويحظى بسمعة خليجية وعربية واسعة ويحافظ على وتيرة نمو ملحوظة خلال السنوات السابقة، حيث تعد تلك فرصة جيدة للخطوط الجوية الكويتية للتعرف على آخر ما وصل اليه عالم الضيافة والتعرف على الشركات الأخرى سعياً منها لتحسين وتطوير جانب الضيافة على متن طائراتها ومواكبة كل ما هو جديد لتقدم لعملائها الكرام أفضل الخدمات سواء على الأرض قبل الصعود على الطائرة أو في الجو أثناء الرحلة”.

وتقدم العنزي بجزيل الشكر ووافر الامتنان على للقائمين على معرض هوريكا 2020 وذلك لجهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب لنجاح المعرض متنمياً لهم التوفيق والسداد في الدورات المقبلة للمعرض.

واختتم العنزي تصريحه قائلاً: “تسعى الخطوط الجوية الكويتية دائماً بأن تكون بالقرب من عملائها الكرام وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم عبر التواصل معهم من خلال جميع وسائل التواصل الإعلامي بشكل عام أو من خلال المشاركة في المعارض والاحداث المحلية والاقليمية لطرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات وعروض تمنح العميل خيارات متنوعة وواسعة حتى يحظى بتجربة سفر مريحة وممتعة”.