انطلاق المنتدى التاسع للشابات.. تحت شعار «مسيرتنا الخليجية»

انطلقت اليوم الاربعاء فعاليات المنتدى التاسع للشابات تحت شعار “مسيرتنا الخليجية” بمشاركة وفود تمثل دول مجلس التعاون وتستمر اعماله حتى الاحد المقبل في مقر جمعية المرشدات الكويتية.

وقالت رئيسة لجنة مرشدات دول مجلس التعاون ورئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي في كلمة في افتتاح المنتدى ان اهتمام القيادة العليا بالشباب نابع من ايمانها بأنهم اساس التنمية المستدامة وركيزتها كونهم من سيتولون المسؤولية في المرحلة المقبلة.

واشارت الهولي الى دعوة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الدائمة الى غرس القيم النبيلة لدى الشباب بهدف زيادة الوعي بينهم وانتمائهم وحبهم لوطنهم.

ونوهت بتنوع اوراق العمل المقدمة مشيرة الى المنتدى يهدف الى التعارف والتآلف بين الشابات الخليجيات وتبادل الخبرات وابراز دورهن القيادي في المجتمع.

واعتبرت ان الرؤية الخليجية تتفق مع الرؤية العالمية بأن الفتيات جديرات بالتقدير ولديهن قدرة على التغيير مؤكدة على اهمية تمكين قدرات الفتيات واعدادهن ليكن مواطنات صالحات يستطعن تغيير المجتمع الى الافضل.

من جانبها قلت ممثلة وفد سلطنة عمان شيماء الويهي في كلمة مماثلة ان مرحلة الشباب مرحلة عطاء وابداع ويعول عليها في بناء المجتمعات وتطويرها ومن هذا المنطلق اولت الجمعية العالمية للمرشدات اهتماما كبيرا بمرحلة الشابات.

واكدت الويهي السعي لتطوير القدرات القيادية لدى الشابات وتشجيعهن لاحداث تغيير اجتماعي ايجابي من خلال التركيز على اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2015.

واوضحت ان الحكومات تعمل على ادماج هذه الاهداف في خططها وسياساتها الانمائية والوطنية ومن تلك الاهداف بناء قدرات الشابات وتمكينهن من خلال اعدادهن لتولي الادوار القيادية على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.

وقالت ان المنتدى يأتي متوافقا مع النهج العالمي لاحتضان الشابات وتطوير مهاراتهن وقدراتهن تنفيذا للخطة العامة والبرنامج الزمني للجنة مرشدات دول مجلس التعاون وبناء على توصيات الاجتماع ال24 للجنة العام الماضي.