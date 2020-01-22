«الأرصاد»: طقس غير مستقر.. ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار

توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي اليوم طقسا غير مستقر ورياحا جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح مابين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار.

وقال البلوشي لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي مصاحب لجبهة هوائية باردة من جهة الشمال الغربي مع تساقط بعض الامطار المتفرقة ولا سيما في المناطق الساحلية.

واشار الى ان نشاط الرياح سوف يستمر حتى اول الليل ليسود طقس بارد ليلا مبينا ان الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة نحو 10 درجات مئوية ثم ينحسر نشاط الرياح حتى الصباح الباكر.

وتوقع ان يكون طقس يوم غد الخميس مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات مئوية.