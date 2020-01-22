الدكتور الحويل مستشاراً للصحة الرقمية في منظمة الصحة العالمية

أعلن قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت عن انضمام الأستاذ المساعد بالقسم الدكتور ضاري عادل الحويل كمستشار متطوع في المجموعة الفنية الاستشارية العالمية للصحة الرقمية بمنظمة الصحة العالمية.

وبدورها هنأت القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات الدكتورة هنادي عبدالسلام الدكتور ضاري الحويل بهذا الإنجاز، مشيرةً إلى أن اختياره قد تم من بين أكثر من 650 متقدم على مستوى العالم، وأنه العربي الوحيد في المجموعة العالمية المكونة من 20 خبير، وأضافت الدكتورة عبدالسلام أن مثل هذه الإسهامات لأعضاء هيئة التدريس بالقسم هي دلالة تميز أعضاء الهيئة الأكاديمية وإسهاماتهم في خدمة المجتمع في مجال المعلوماتية ونظم المعلومات.

والجدير بالذكر بأن منظمة الصحة العالمية في مطلع هذا العام قد أنشأت لأول مرة إدارة معنية بالصحة الرقمية بهدف الاضطلاع بالعمل المتعلق بالتكنولوجيات الصحية الرقمية، ويأتي قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع71-7 بشأن الصحة الرقمية ليدعم هذا العمل.

وبدورها دعت منظمة الصحة العالمية خبراء عالميين من أجل المساهمة في تصميم خارطة طريق المنظمة للنهوض بالنظام الإيكولوجي الصحي الرقمي ومناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بشؤون البيانات، والاستخدام الأخلاقي والمنصف للتكنولوجيات الرقمية، والمشورة بشأن التكنولوجيات الصحية الرقمية الناشئة ذات الامتداد والتأثير العالميين، لضمان عدم إهمال أحد ومساعدة المجتمعات المحلية على الاستفادة من حلول الصحة الرقمية التي ثبتت نجاحاتها والفعالة من حيث التكلفة.