سمو الأمير يهنئ الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بالحكومة الجديدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية وإلى دولة الرئيس حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا سموه لأعضائها كل التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق راجيا سموه لهما موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية وإلى دولة الرئيس حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.