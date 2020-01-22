وزيرة المالية: جيب المواطن لن يمس.. والاقتصاد الكويتي متين

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل اليوم الأربعاء ان جيب المواطن لن يمس نافية بشدة التصريح المنسوب اليها بشأن تخفيض الرواتب.

وقالت العقيل ردا على نقطة نظام بناء على طلب من رئاسة مجلس الامة ومجموعة من النواب بشأن التصريح الذي نشر لوزيرة المالية فيما يتعلق في الاقتصاد الكويتي والرواتب ان “الصناديق السيادية متينة ولله الحمد والاقتصاد الكويتي متين”.

وأوضحت ان “طبيعة ارقام الميزانية تقديرية وعجز الميزانية تقديري وفيما يخص الحساب الختامي فأرقامه فعلية والعجوزات المسجلة فيه فعلية” داعية مجلس الامة الى اعطائها الفرصة مستقبلا لتقديم التوضيح والشرح للنواب.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق على الغانم أوضح في كلمة له في جلسة اليوم اثناء طلب نقطة نظام منه ومجموعة من النواب بشأن التصريحات التي نشرت لوزيرة المالية فيما يتعلق في الاقتصاد الكويتي والرواتب انه يأتي “استنادا الى المادة «116» من الدستور والمادة «182» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة”.