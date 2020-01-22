«الأشغال»: إنجاز 26.9 % من أعمال مشروع المطار الجديد

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إنجاز 26.9 في المئة من أعمال مشروع مطار الكويت الدولي الجديد- مبنى الركاب 2.

وقالت الوزارة في بيان إن المشروع يتكون من الحزمة رقم «1» وهي مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع أنفاق الخدمات وقد تم تركيب عدد 804 من أصل 807 من قطع الأعمدة مسبقة الصب وتركيب عدد 6007 قطعة خرسانية من أصل 36964 من قطع سقف المبنى الرئيسي مسبقة الصب وتركيب عدد 2088 من أصل 7696 من حوائط الأعمدة الرئيسية. كما تم الإنتهاء من 232 ألف متر مربع من أصل 450 ألف متر مربع من أسقف الأدوار وتم تصنيع 2723 طن من أصل 10729 طن من حديد الواجهات.

وأشارت الى ان من التسهيلات الموقتة وجود 4 مصانع لصناعة القطع الخرسانية و5 محطات لخلط الخرسانة و3 مصانع لصناعة القطع الحديدية داخل موقع المشروع، ما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال.