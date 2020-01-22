“الهلال الأحمر” يوزع مساعدات إغاثية على متضرري السيول في جيبوتي

قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء بتوزيع مساعدات اغاثية على المتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت جيبوتي اخيرا بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الجيبوتي.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الفريق الميداني التابع للجمعية وزع مواد اغاثية وملابس في منطقة ديمارجوا وفي محافظة صبيحة قرية جستير التي تسكنها 400 اسرة وتقع بين حدود جيبوتي والصومال واثيوبيا.

واوضح المعراج انه تم اختيار الأسر المحتاجة بناء عن مسح ميداني قامت به جمعية الهلال الاحمر الجيبوتي التي اشرفت على توزيع المساعدات الانسانية ووصولها الى مستحقيها.

وذكر ان سفير دولة الكويت لدى جيبوتي يوسف القبندي وطاقم السفارة وعدد من المتطوعين ساهموا بتوزيع المساعدات التي تاتي في وقت مناسب للتخفيف من حدة معاناة كثير من الأهالي نتيجة السيول والفيضانات التي تسببت بدمار في الممتلكات والبنية التحتية.

وكانت الكويت ارسلت الى جيبوتي يوم السبت الماضي طائرة تحمل على متنها 18 طنا من المساعدات تتضمن كميات من الخيام والملابس المتنوعة ومضخات مياه وبطانيات وحقائب اسعافات أولية لاغاثة المتضررين جراء الامطار والسيول التي ضربت بلادهم.