جامعة الكويت: تنظيم ملتقى “المدرسة الإيطالية الكويتية لعلوم الآثار الأولى”

اعلنت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تنظيم ملتقى «المدرسة الايطالية الكويتية الشتوية لعلوم الاثار الاولى» بالتعاون مع قسم علم الاثار بجامعة «لاسابينزا – روما» في الفترة من 26 الى 30 الجاري.

وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان اليوم الاربعاء في كلمة له خلال الؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن الملتقى انه يهدف الى بيان اهمية التنقيب عن الاثار وكيفية الطرق العلمية للتنقيب عن الاثار.

واضاف القشعان ان جامعة روما يمتد عمرها الى اكثر من 700 عام معربا عن فخره باختيار جامعة الكويت لاقامة هذه الشراكة الاكاديمية.

واشار الى انه الملتقى الاول على مستوى منطقة الخليج الذي يضم خبرات كويتية لخدمة 20 باحثا ومتخصصا الى جانب ثلاثة علماء للاثار لبيان اهمية التنقيب عن الاثار وكيفية الطرق العلمية الصحيحة لها.

ولفت القشعان الى ان الملتقى يضم ثلاث دورات تدريبية يعقبها زيارة ميدانية لجزيرة فيلكا للاطلاع على المشروع الكويتي الايطالي المشترك في الجزيرة داعيا المهتمين للمشاركة في فعاليات الملتقى والاستفادة من فعالياته العلمية والعملية.

من جهته قال مشرف مختبر الاثار والانثروبولوجيا التابع لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حسن اشكناني في كلمة مماثلة ان المختبر يقيم سنويا ورش متخصصة لعلوم الاثار مع السفارة الايطالية في الكويت.

واوضح اشكناني ان المشاركين في ورشة هذا العام نحو 20 طالبا وطالبة وعدة باحثين من جهات مختلفة في الكويت اضافة الى مشاركين من دار الاثار الاسلامية ومن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وافاد ان الزيارة الميدانية للمشروع الكويتي الايطالي المشترك في جزيرة فيلكا يقودها رئيس الفريق الايطالي الذي يعمل في منطقة فيلكا الاثرية الدكتور اندريه دي ميشيلي اذ سيقوم بجولة الى موقع القرينية وهو موقع البعثة الايطالية الكويتية التي تعمل في الجزيرة موضحا ان الموقع يبلغ عمره 700 سنة.

من جانبه قال السفير الايطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي ان هذا الملتقى يعد اولى فعاليات مهرجان «هلا ايطاليا 2020» الذي انطلق بداية العام اذ يضم سلسة من الانشطة وورش العمل تتعلق بالعلاقات الكويتية الايطالية.

واضاف بالدوتشي ان المدرسة تهدف الى استمرارية نشاطها في علوم الاثار في الكويت معربا عن سعادته بهذا التعاون بين جامعة روما وجامعة الكويت مشددا على ضرورة اهتمام طلبة تخصص الانثروبولوجيا وعلم الاثار في جامعة الكويت باثارهم العريقة والكشف عنها.

وافاد ان الطلبة المشاركين في الملتقى سيحصلون على شهادة من جامعة لاسابينزا روما الى جانب استضافتهم في رحلة صيفية الى ايطاليا لتعلم مهارات البحث والكشف عن الاثار.