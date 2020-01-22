وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الأربعاء مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر والوفد المرافق له التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع ببيان صحفي إن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق منها بالجانب العسكري.

وأشاد الشيخ أحمد المنصور بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصباح وعدد من كبار قادة الجيش وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت والملحق العسكري البريطاني العقيد بحري بول مولفيني.