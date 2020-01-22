رئيس “المحاسبة” يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون الرقابي

بحث رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع مع نظيره القطري الشيخ بندر بن محمد اليوم الاربعاء سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي وتنسيق الجهود في التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية.

وقال ديوان المحاسبة القطري في بيان صحفي ان الجانبين بحثا ايضا تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية وسبل تطوير العمل بالمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «ارابوساي» خلال فترة ترؤس ديوان المحاسبة القطري للمنظمة حاليا.

واضاف ان الجانبين تطرقا الى مجالات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بينهما من خلال التعرف على تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في التعاون مع المنظمات الدولية وتنفيذ مشاريع مشتركة معها بالاضافة الى التعرف على تجربته في مجال الرقابة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واوضح البيان ان الشيخ بندر استعرض عمليات التطوير والتحديث التي يشهدها ديوان المحاسبة القطري والتي شملت مختلف جوانب العمل بما في ذلك تطوير منهجيات وأدلة العمل الرقابي وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية والتدريب وبناء القدرات.

وتأتي زيارة الشايع إلى الدوحة تلبية لدعوة من رئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ بندر بن محمد وذلك بمناسبة تعيين الشايع رئيسا لديوان المحاسبة مؤخرا.