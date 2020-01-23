«السكنية» تستدعي الدفعة الأولى من «ان 3» في «جنوب صباح الأحمد»

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الدفعة الأولى من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في الضاحية الثالثة «إن 3» ضمن مشروع «جنوب مدينة صباح الاحمد» إلى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي الأحد والاثنين المقبلين مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن هذه الدفعة تتضمن 134 قسيمة لأصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 21 سبتمبر 2016 موضحة أن بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعتها يوم الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.