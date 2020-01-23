«الأرصاد»: الطقس بارد ليلاً.. مع أمطار متفرقة على بعض المناطق

توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بادارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي ان يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرصة لامطار متفرقة على بعض المناطق.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الخميس ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يستمر تأثيره حتى غد الجمعة ثم يتراجع تدريجيا ليتكون منخفض جوي سريع.

واوضح انه من المتوقع تقدم مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي صباح يوم السبت تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية جافة وشديدة البرودة ما يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

واضاف ان الطقس نهار اليوم مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

واشار الى ان الطقس مساء اليوم شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 05 و07 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

ولفت البلوشي الى ان الطقس المتوقع نهار الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وبين ان طقس مساء الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية لاحقا على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 06 و08 درجات مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وتوقع ان يشهد طقس نهار السبت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وافاد بان الطقس مساء السبت شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على بعض المناطق الصحراوية والزراعية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 02 و05 درجات مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.