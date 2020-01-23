أستراليا: مصرع 3 اشخاص بتحطم طائرة أثناء اطفاء حرائق الغابات

قالت السلطات الاسترالية اليوم ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة اثناء قيامها بمهام اطفاء حرائق الغابات في جنوب غرب مدينة سيدني.

وقالت وكالة اطفاء الحرائق الريفية في «نيو ساوث ويلز» في بيان ان السلطات لم تزل تحقق في حادثة الطائرة من طراز «سي -130 هيركوليس» موضحة ان الاتصال انقطع بالطائرة بعد وقت قصير من اقلاعها.

واضافت ان “تحطم الطائرة ادى الى نشوب كرة نارية كبيرة مع اندلاع حرائق الغابات” مشيرة الى ان شركة «كولسون أفييشن» الكندية التي تقوم بتوفير النقل الجوي لإطفاء حرائق الغابات في ولايتي «نيو ساوث ويلز» و«فيكتوريا» ستقوم بمراجعة طائراتها.

وبدوره قال مفوض وكالة اطفاء الحرائق الريفية في «نيو ساوث ويلز» شان فيتزسيمون “للأسف يبدو انه لم ينج احد من حادثة تحطم الطائرة” موضحا ان السلطات لم تكشف بعد عن سبب وقوع الحادثة.

وادى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح شديدة الى اندلاع الحرائق مجددا في عدة مناطق شرق استراليا وذلك بعد ايام من هطول الامطار التي خففت الى حد ما من شدة الحرائق.

وتواجه استراليا موجة غير مسبوقة في تاريخها من حرائق الغابات التي اندلعت منذ سبتمبر الماضي واودت بحياة 29 شخصا على الاقل ودمرت اكثر من 2000 منزل.