سمو الأمير يعزي رئيس نيجيريا بضحايا انفجار خط انابيب النفط بـ«لاغوس»

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا انفجار خط انابيب النفط الذي وقع في مدينة لاغوس والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وادى الى اخلاء السكان من مناطقهم واوقع اضرارا وخسائر مادية جسيمة سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وعودة النازحين الى مناطقهم.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا انفجار خط انابيب النفط الذي وقع في مدينة لاغوس والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه الباري جل وعلا للضحايا الرحمة والمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.