«الداخلية»: تدشين العمل بفرع إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي «تبصيم الشركات» بمنطقة علي صباح السالم

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لسرعة الإنجاز وتخفيف العبء على الإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي «تبصيم الشركات»، تم يوم الأحد الماضي، تدشين العمل بفرع إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي «تبصيم الشركات»، بمنطقة علي صباح السالم لاستقبال الشركات الكائنة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وسوف تنضم محافظة حولي إلى فرع إدارة تحقيق الشخصية والبحث الالي «تبصيم الشركات» بمنطقة علي صباح السالم خلال الأيام القادمة.

وتدعو الإدارة الشركات في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير إلى مراجعة إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في منطقة لإنهاء إجراءات تبصيم شركاتها.