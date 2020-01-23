وزير الخارجية استعرض الاستعدادت للمؤتمر الدولي لدعم التعليم في الصومال

استقبل الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ظهر اليوم الخميس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية الأستاذ الدكتور غانم النجار رئيس اللجنة التنفيذية للتحضير والإعداد للمؤتمر الدولي لدعم التعليم في الصومال والمقرر أن ستستضيفه دولة الكويت خلال العام الجاري، حيث تم تناول مجمل الاستعدادت الجارية لمراحل المؤتمر والمحاور المدرجة في برنامج أعمال المؤتمر وأطر التنسيق القائم بين كافة الجهات المعنية في دولة الكويت مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة وذلك في إطار مواصلة دعم ومساندة دولة الكويت لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في ربوع الصومال الشقيق ورفع المآسي الانسانية والمعاناة التي يمر بها شعبه.

حضر اللقاء السفير صالح سالم اللوغاني مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية وسعادة المستشار عبدالمحسن جابر الزيد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.