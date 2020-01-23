السفير الحمد: إنهاء 90 % من مذكرة التفاهم بين الكويت وأثيوبيا بشأن استقدام العمالة

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير سامي الحمد أن “فريق العمل الكويتي الاثيوبي المشترك المعني في مفاوضات المشروع المقترح بشأن مذكرة التفاهم حول استقدام العمالة المنزلية أنهى في الجولة الاولى نسبة 90 بالمئة من مذكرة التفاهم”.

وقال الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الخميس” ان الجانبين وقعا على محضر الاجتماع والذي أنهى ما نسبته 90 بالمئة من بنود هذه المذكرة”.

واضاف ان المفاوضات جرت بشكل سلس ومتوافق عليه من الجانبين وذلك عبر الحرص على أهمية حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية في هذه المذكرة.

واوضح انه ستعقد جلسة مفاوضات أخرى بين الطرفين في القريب العاجل حتى يتم رفعها للوزراء المعنيين في كلا البلدين وذلك للتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم.