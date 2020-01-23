سفارتنا بالصين تدعو المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية من فيروس «كورونا»

دعت سفارة الكويت ببكين اليوم الخميس المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في كافة أنحاء الصين إلى توخي الحذر والحيطة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من عدوى فيروس «كورونا الجديد».

وشددت السفارة في بيان على أهمية اتباع إرشادات اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الفيروس الجديد وضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف المخصص «008615011111537».

واوضحت السفارة ان السلطات الصينية تقوم بفحص جميع المسافرين على الرحلات الجوية الخارجية والداخلية في الصين كإجراء احترازي.

وكانت قنصلية الكويت العامة بمدينة كوانزو الصينية في بيان في وقت سابق اليوم الخميس حثت المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة والمناطق المجاورة على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية.

وأوضحت أنه يتعين على المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس اتخاذ عدة تدابير بينها ارتداء الكمام الطبي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة اضافة الى اتباع الإرشادات التي يتم إعلانها من قبل مجلس الصحة الصيني.

واضافت القنصلية انها خصصت خطا ساخنا لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين الكويتيين من خلال الاتصال على رقم الطوارئ «02038078070».

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس «كورونا الجديد» إلى 571 شخصا في مختلف مناطق ومقاطعات الصين وذلك حتى نهاية يوم امس الأربعاء.

واضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 393 حالة إصابة مشتبه بها مبينة أن حالات الالتهاب الرئوي سببت وفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة «هوبي» بوسط الصين منذ ظهور الفيروس بمدينة «ووهان» مطلع يناير الجاري مشيرة إلى أن أعمار المتوفيين تتراوح بين 48 و89 عاما.