وزير الداخلية استقبل السفير الإماراتي والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، بمكتبه صباح اليوم الخميس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة صقر ناصر الريسي.

في بداية اللقاء رحب الصالح بضيفه، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الصالح بالعلاقات المميزة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وخصوصاً الأمنية.

وأعرب صقر ناصر الريسي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية أنس الصالح على حسن الاستقبال، مشيداً بما تم طرحه من موضوعات والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الصالح القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت لاري ميموت، ورحب الصالح بضيفه، وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية.

ومن جانبه، أشاد لاري ميموت بدور الكويت في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء في تعزيز العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة الامريكية.