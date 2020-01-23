إجراءات وقائية على الركاب القادمين إلى مطار الكويت ضد «كورونا»

أعلنت الإادارة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات وقائية على الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي وإخضاع الركاب المعنيين للفحص المطلوب ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه المهندس عماد الجلوي مديري ومسؤولي شركات الطيران بضرورة توزيع كرت الإقرار الصحي للراكب أثناء الطيران على جميع الرحلات القادمة إلى مطار الكويت، بحيث يتم تسليمه إلى السلطات الصحية عند الوصول.

وطلبت «الصحة» من «الطيران المدني» تسهيل إجراءات الوزارة وتركيب الكاميرات الحرارية والتأكد من جاهزية العيادة الصحية وغرفة العزل الموجودة بالمطار، وتوفير أدوات الوقاية الصحية للعاملين من كمامات وقفازات.