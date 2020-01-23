رسالة مواطن إلى وزير الصحة: خطاءان طبيان أتلفا عيوني في مستشفى البحر للعيون

توجه مواطن برسالة إلى وزير الصحة حول تكرار الأخطاء الطبية، قال فيها “قمت بعمل عملية ماء أبيض بالعين اليمين بمستشفي البحر للعيون، وتمت إزالة الماء وتركيب عدسه بلاستيك بعد إزالة عدسة العين الأصلية، وبعد 3 أسابيع من العملية سقطت العدسة البديلة بداخل شبكية العين، مما استدعي عمل عملية أخري لإزالة العدسة من الشبكية وزرع عدسه أخرى بمكان آخر من العين”.

وتابع المواطن، “الآن بعد مرور شهر من العملية الثانية تم الكشف عن وجود بقايا من عدسة العين الأصلية لم يتم إزالتها، مما يستدعي عمل عملية ثالثة خوفا من سقوطها داخل شبكية العين وإحداث نزيف بالشبكية، وكل ذلك بسبب الإهمال عند إجراء العملية”.