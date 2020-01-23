«الصحة»: التشخيص الفيروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة

أصدرت وزارة الصحة بيانا مساء اليوم حول الوضع الصحي العالمي والإقليمي فيما يخص انتشار فيروس كورونا، قالت فيه:

“تتابع وزارة الصحة مستجدات الوضع الصحي العالمي والإقليمي فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد, ومع المنظمات الدولية ذات الصلة وذلك عبر المركز الوطني لطبيق اللوائح الصحية الدولية ، ووضع كافة قطاعات الوزارة تحت أهبة الاستعداد.

وتؤكد الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة الفيروس, حيث جرى التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة, والتأكد من جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار, وتزويد المنافذ بالكاميرات الحرارية, وتعميم الإقرار الصحي على الراكبين القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها, وتجهيز القطاع الصحي بأكمله بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنع انتشار العدوى, وتعميم آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها على الأطباء والممارسين الصحيين.

كما تؤكد وزارة الصحة أن التشخيص الفيروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة.

هذا وسنوافيكم الوزارة بأية تطورات جديدة”.