سمو الأمير يهنئ إيكاتريني ساكيلاروبولو بانتخابها رئيسا لجمهورية اليونان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة إيكاتريني ساكيلاروبولو الرئيسة المنتخبة لجمهورية اليونان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسا لجمهورية اليونان الصديقة متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية اليونان الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة إيكاتريني ساكيلاروبولو الرئيسة المنتخبة لجمهورية اليونان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسا لجمهورية اليونان الصديقة متمنيا سموه لفخامتها كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.